Wahlausgang in Frankreich

Regierungssprecher Hebestreit (Archivbild). (IMAGO / IPON / IMAGO)

Regierungssprecher Hebestreit sagte mit Blick auf das Ergebnis des rechtspopulistischen Rassemblement National, es überwiege eine gewisse Erleichterung, dass Dinge, die befürchtet worden seien, nicht eingetreten seien. Nun müsse die Regierungsbildung abgewartet werden. Hebestreit betonte den besonderen Stellenwert des deutsch-französischen Verhältnisses für ein friedliches und freies Europa. Das Linksbündnis in Frankreich will in dieser Woche einen Vorschlag für das Amt des Premierministers machen. Präsident Macron forderte Amstinhaber Attal auf, zunächst im Amt zu bleiben. Attal hatte zuvor seinen Rücktritt angeboten.

Laut französischen Medienberichten erhielt es 182 Sitze in der neuen Nationalversammlung, das Lager von Präsident Macron 168 und der rechtsnationale Rassemblement National 143 Sitze. Keines der Lager hat damit eine Mehrheit im Parlament, für die 289 Sitze nötig sind.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.