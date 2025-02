US-Justiz

Bundesrichter stoppt Massenentlassungen von Staatsbediensteten

Ein Gericht in Kalifornien hat die von US-Präsident Trump angeordneten Massenentlassungen von Staatsbediensteten vorläufig gestoppt. Nach einem Bericht der "Washington Post" wies der Richter die Behörde für Personalverwaltung an, die Anordnung zur Entlassung von tausenden Mitarbeitern in Bundesbehörden zurückzuziehen.