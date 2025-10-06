Auch nach Washington hat Us-Präsident Trump bereits Nationalgardisten geschickt. (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Die Richterin stoppte damit einen Versuch der Regierung, eine erst am Samstag erlassene Verfügung zu umgehen. Dafür hatte das US-Verteidigungsministerium rund 200 Angehörige der Nationalgarde aus Kalifornien nach Portland verlegt. Die Soldaten würden dort die Einwanderungsbehörde ICE und andere Bundesbehörden bei der Durchsetzung von Bundesgesetzen unterstützen und Bundeseigentum schützen, erklärte das Pentagon.

Präsident Trump hat bereits Soldaten in mehrere Bundesstaaten entsandt, die von Politikern der Demokraten geführt werden.

