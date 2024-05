Mindestens einmal sollte jeder Schüler und jede Schülerin ein ehemaliges Konzentrations- oder Vernichtungslager der Nationalsozialisten - wie hier in Buchenwald - besucht haben, findet die Bundesschülerkonferenz. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

In einem Beschluss der Konferenz heißt es, die Aufklärung über Nationalsozialismus und Rechtsextremismus müsse frühzeitig beginnen und das Wissen darüber in allen Schulformen vermittelt werden. Dazu könne ein Pflichtbesuch in ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten beitragen.

In der Erklärung verweist die Bundesschülerkonferenz auf die Zunahme rechtsextremistisch motivierter Straftaten in Deutschland. Es sei wichtig, Schüler nicht nur über Rassismus zu informieren. Sie müssten auch befähigt werden, aktiv dagegen vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.