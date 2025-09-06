Tiktok & Co

Er beklagte weiter, dass Bildungsministerin Prien Schülerinnen und Schüler etwa bei der Bildung von Expertenkommissionen übergehe. Wörtlich forderte er: "Fragt uns doch mal, was wir brauchen, um vernünftig mit Sozialen Medien umzugehen!"
Zuletzt hatten sich immer mehr Politikerinnen und Politiker für strengere Social-Media-Regeln in Schulen, aber auch außerhalb ausgesprochen.
Die Grünen-Vorsitzende Brantner forderte eine Altersgrenze von 16 Jahren. Sie sagte den "Stuttgarter Nachrichten", wer Kinder im Teenageralter oder auch jünger habe, wisse, dass da etwas außer Kontrolle geraten sei. Social Media mache Kinder süchtig. Davor müssten sie geschützt werden.
