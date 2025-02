Bundestagswahlkampf

Die Bundesschülerkonferenz sieht die Themen junger Menschen im aktuellen Wahlkampf unterrepräsentiert. (picture alliance / greatif / Florian Gaul)

So spielten die Bildungspolitik, Chancengleichheit sowie Nachhaltigkeit in den Wahlprogrammen vieler Parteien nur eine untergeordnete Rolle, sagte Generalsekretär Fabian Schön im Deutschlandfunk. Das führe bei vielen Jugendlichen, die mitunter zum ersten Mal wählen dürften, zu einer gewissen Politikverdrossenheit. In Bezug auf die von vielen Wahlbeobachtern vermutete Beliebtheit der AfD unter den Erstwählern sagte Schön, die Partei sei vor allem in den sozialen Plattformen wie TikTok sehr schnell präsent gewesen und habe so die jungen Menschen zügig erreicht. Da hätten die anderen Parteien zu spät nachgezogen.

