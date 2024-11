Flagge der USA (dpa / picture alliance / Rene Traut)

Er wolle auf vorbereitet sein, falls es zu Gewalt oder anderen ungesetzlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wahl komme, schrieb Gouverneur Inslee auf seiner Website. Washington ist einer von zwei Bundesstaaten, in denen Anfang der Woche Wahlurnen in Brand gesetzt wurden. Hunderte von Stimmzetteln wurden dabei beschädigt oder zerstört. In Washington können die Bürger vorzeitig wählen. Nach Angaben des Election Lab der Universität Florida haben bereits mehr als zwei Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.