Diesjährige Hauptrednerin ist die Holocaust-Überlebende Tova Friedman. Die 87-Jährige, die als Kind in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt worden war, betreibt mit ihrem Enkel einen Tiktok-Kanal, um die Erinnerung an die Judenverfolgung wachzuhalten.
Anlass der Gedenkstunde ist der gestrige Holocaust-Gedenktag. Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee das deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit.
Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.