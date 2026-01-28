Gedenken
Bundestag: Abgeordnete erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus

Mit der traditionellen Gedenkstunde erinnert der Bundestag heute an die Opfer des Nationalsozialismus.

    Die Holocaust-Überlebende Tova Friedman besucht das Bundesarchiv.
    Tova Friedman wird eine Rede zum Holocaust-Gedenktag 2026 im Bundestag halten. (Markus Lenhardt / dpa / Markus Lenhardt)
    Diesjährige Hauptrednerin ist die Holocaust-Überlebende Tova Friedman. Die 87-Jährige, die als Kind in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt worden war, betreibt mit ihrem Enkel einen Tiktok-Kanal, um die Erinnerung an die Judenverfolgung wachzuhalten.
    Anlass der Gedenkstunde ist der gestrige Holocaust-Gedenktag. Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee das deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau befreit.
    Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.