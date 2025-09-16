Finanzpolitik

Das Plenum des Bundestages. (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Der erste Haushalt der schwarz-roten Bundesregierung sieht Ausgaben von 502,5 Milliarden Euro und neue Schulden von 81,8 Milliarden Euro vor. Hinzu kommen das neue schuldenfinanzierte Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz sowie das aus Krediten finanzierte Sondervermögen für die Bundeswehr.

Steigende Bundesmittel für Rentenversicherung: "Frage der Gerechtigkeit"

Der Bundeszuschuss an die Rentenversicherung ist mit mehr als 120 Milliarden Euro der größte Einzelposten im Haushalt für das laufende Jahr. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Esdar, sagte im Deutschlandfunk, Steuergeld auszugeben, um Menschen eine auskömmliche Rente zu ermöglichen, sei grundsätzlich nichts Schlechtes, sondern eine Frage der Gerechtigkeit. Die SPD wisse zugleich, dass es vor dem Hintergrund steigender Ausgaben für die Rente Handlungsbedarf gebe. Esdar wies darauf hin, dass die Frauenerwerbsquote in Deutschland im europäischen Vergleich niedrig sei. Notwendig sei deshalb eine bessere Betreuungsinfrastruktur. Esdar warb zudem für eine Reform der Erbschaftssteuer.

Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr wurde bereits vom Kabinett gebilligt. Die erste Lesung im Parlament ist für die letzte Septemberwoche vorgesehen. Finanzminister Klingbeil, SPD, plant dann mit noch höheren Ausgaben, genauer mit 520,5 Milliarden. Auch die Schuldenaufnahme wird aufgestockt.

