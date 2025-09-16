Finanzpolitik

Das Plenum des Bundestages. (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Der Etat wird wegen des Endes der Ampel-Koalition im vergangenen November und der vorgezogenen Bundestagswahl verspätet verabschiedet. Die Abstimmung findet am Donnerstag statt. Der erste Haushalt der schwarz-roten Bundesregierung sieht Ausgaben von 502,5 Milliarden Euro und neue Schulden von 81,8 Milliarden Euro vor. Hinzu kommen das neue schuldenfinanzierte Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz sowie das aus Krediten finanzierte Sondervermögen für die Bundeswehr.

Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr wurde bereits vom Kabinett gebilligt. Die erste Lesung im Parlament ist für die letzte Septemberwoche vorgesehen. Finanzminister Klingbeil, SPD, plant dann mit noch höheren Ausgaben, genauer mit 520,5 Milliarden. Auch die Schuldenaufnahme wird aufgestockt.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.