Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat die Pläne der Regierung vorgestellt. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Der SPD-Politiker verwies darauf, dass dies auch die Kommission zur Sozialstaatsreform empfohlen habe.

Die Grünen bezeichneten die Pläne als wichtige Entlastung vor allem von Frauen. Sie forderten, auch andere Sozialleistungen zu entbürokratisieren. Die Linke begrüßte die Pläne der Regierung ebenfalls, rief zugleich aber zu einer Anhebung des Kindergelds auf. Die AfD kritisierte, dass auch im Ausland lebende Kinder von der Leistung profitieren würden. Dies ist rechtlich unter gewissen Umständen möglich und erlaubt.

Reformgesetz für Apotheken steht zur Abstimmung

Der Bundestag stimmt heute noch über das Reformgesetz der Regierungskoalition für die Apotheken ab. Die Pläne von Gesundheitsministerin Warken zielen darauf ab, zusätzliche Leistungen für Patienten zu ermöglichen. Neben Vorsorge-Angeboten betrifft das etwa Impfungen, beispielsweise auch gegen Tetanus oder die Viruserkrankung FSME. Zudem sollen Apotheken in bestimmten Fällen verschreibungspflichtige Medikamente direkt abgeben können, ohne dass ein ärztliches Rezept vorliegt.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.