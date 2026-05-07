Geplant ist eine Vereinbarte Debatte zum Thema "Meinungsvielfalt und Bürgerbeteiligung – Lokalmedien als unverzichtbarer Baustein unserer Demokratie". Die deutschen Presseverbände forderten, die parlamentarische Beratung anschließend in konkrete politische Maßnahmen zu überführen. Eine freie Presse dürfe nicht erst vermisst werden, wenn sie fehle, hieß es. Journalismus mache sichtbar, wo Vertrauen schwinde, wo staatliches Handeln funktioniere und wo Kontrolle notwendig sei. Gedruckt und digital leiste die Presse täglich einen unverzichtbaren Beitrag für das Gemeinwesen. Sie recherchiere, prüfe, informiere, ordne ein und decke Missstände auf. Keine digitale Plattform, kein Amtsblatt und keine Künstliche Intelligenz könnten diese Rolle ersetzen. Anlass ist auch der von den Verlagen ausgerufene "Tag des Lokaljournalismus", der die Bedeutung regionaler Berichterstattung für das Zusammenleben in Dorf- und Stadtgesellschaften hervorheben soll.
Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.