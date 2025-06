Der Bundestag (Archivbild). (Michael Kappeler/dpa)

Gegen die Stimmen der AfD und der Linken beschloss das Parlament am Abend, die seit 2014 geltende Regelung auch in der laufenden Legislaturperiode beizubehalten. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Brandner, bezeichnete das Vorgehen als schäbig. Der CDU-Abgeordnete Hendrik erklärte, mit der Kopplung an die Lohnentwicklung und der Orientierung an den Bezügen der obersten Bundesrichter sei die Regelung nachvollziehbar, fair und angemessen.

Der Bundestag beriet unter anderem auch in Erster Lesung über das geplante Entlastungspaket für die Wirtschaft sowie über die Verlängerung der sogenannten Mietpreisbremse.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.