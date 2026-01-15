Bedrohung durch Russland

Der Bundestag hat für eine schnellere Beschaffung von Rüstungsgütern gestimmt. (imago / Achille Abboud)

Der Bundestag verabschiedete mit den Stimmen von Union und SPD sowie der AfD ein Gesetz, das die Verfahren zur Genehmigung und zum Kauf deutlich beschleunigen soll. Die Vergabe von Rüstungsaufträgen soll weitaus häufiger ohne langwierige Ausschreibung möglich sein. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Özdemir sagte, man weiche vom Vergaberecht aus konfliktfreien Zeiten ab, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Linksfraktion, Thoden, beklagte hingegen, die beschleunigte Beschaffung gehe zulasten von Transparenz und Kosteneffizienz. Der Grünen-Politiker Joswig erklärte, die Einschränkung von Wettbewerb bedeute höhere Preise und größere Abhängigkeiten.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.