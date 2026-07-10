Berlin
Bundestag beschließt Gesetz zur Entlastung von Ländern und Kommunen

Der Bundestag hat mit Stimmen von Union und SPD Finanzhilfen für Länder und Kommunen beschlossen.

    Vorbereitung auf die Freibadsaison, leeres Schwimmbecken mit Sanierungsbedarf, dauerhafte Schließung, fehlende Gelder, Fördermitteleinsatz
    Der Sanierungsbedarf in deutschen Städten und Kommunen ist immens. (picture alliance / CHROMORANGE / Elke Münzel)
    Der Gesetzentwurf sieht bis zum Jahr 2029 einen jährlichen Zuschuss von einer Milliarde Euro vor. Ein Viertel soll direkt an die Kommunen fließen, unter anderem zur Finanzierung von Kitas, Schwimmbädern oder Bibliotheken. 350 Millionen Euro sind für die ostdeutschen Länder vorgesehen, um diese bei den Kosten bestimmter DDR-Zusatzrenten zu unterstützen. Damit das Gesetz in Kraft tritt, ist noch die Zustimmung des Bundesrats erforderlich.
    Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.