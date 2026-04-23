Strengere Vorgaben

Zapfsäulen an einer Tankstelle (picture alliance / SNS | Steven Mohr (Symbolbild))

Einen entsprechenden Gesetzentwurf haben die Fraktionen von Union und SPD in Berlin verabschiedet. Das Gesetz verpflichtet die Unternehmen dazu, herkömmlichem Kraftstoff mehr Biokraftstoffe oder grünen Wasserstoff beizumischen und so die CO2-Belastung zu verringern. Auch der Ausbau von Ladesäulen für Elektroautos wird angerechnet. Bundesumweltminister Schneider betonte, die Neuregelung mache Deutschland unabhängiger von fossilen Importen. Kritik kam von der AfD. Sie bezeichnete die Pläne als unrealistisch und warnte vor Mehrkosten in Milliardenhöhe.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.