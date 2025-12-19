Das Parlament hat die vom BSW verlangte Neuauszählung am Abend endgültig abgelehnt. Mit großer Mehrheit folgten die Abgeordneten einer entsprechenden Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses aus der vorvergangenen Woche.
Bei der Wahl Ende Februar hatte das BSW mit 4,98 Prozent der Zweitstimmen den Einzug in den Bundestag nur knapp verpasst. Wegen möglicher Zählfehler hatte das BSW eine erneute Auszählung verlangt und wird nun aller Voraussicht nach vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.
Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.