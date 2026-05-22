Zug auf dem Hindenburgdamm zwischen Sylt und Niebüll: Der Bundestag billigt den Ausbau der stark beanspruchten Strecke. (picture alliance / Casten Rehder)

Ein Gesetzentwurf zur Senkung der Ticketsteuer im Flugverkehr wurde am Abend ‌mit den Stimmen der ⁠Regierungsfraktionen von ⁠Union und SPD angenommen. Konkret soll die Abgabe für die Kurzstrecke um 2,50 Euro, auf der Mittelstrecke um 6,33 Euro und bei Fernflügen um 11,40 Euro reduziert werden. Die Fluggesellschaften wurden aufgefordert, die Senkungen ⁠an ⁠die Kunden weiterzugeben. Die Regelung soll zum 1. ⁠Juli in Kraft treten.

Zuvor billigte das Parlament drei Projekte der Deutschen Bahn. So stimmten die Abgeordneten für die Neubaustrecke von Dresden in Richtung Prag, für den zweigleisigen Ausbau der Sylt-Anbindung sowie für die Modernisierung der Strecke zwischen Ulm und Augsburg. Zudem wurde eine Reform beschlossen, wonach das polizeiliche Führungszeugnis künftig auch digital zur Verfügung gestellt werden kann.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.