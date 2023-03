Platt im Plenum

Auch das Friesisch gehört zu den geschützten Sprachen. (Thomas Steensen)

Die Abgeordneten wollen über den Schutz der in Deutschland anerkannten Regional- und Minderheitensprachen diskutieren. Diese seien Teil des Lebens und der Identität vieler Deutscher, sagte der Abgeordnete des Südschleswigschen Wählerverbandes - SSW -, Seidler. Sie müssten daher geschützt und gefördert werden. Das komme in letzter Zeit zu kurz. Gerade in dieser Zeit sei es wichtig zu zeigen, dass Deutschland vielfältig sei und aus vielen Kulturen bestehe, führte der SSW-Abgeordnete aus.

Die Initiative für die Bundestagsdebatte geht auf den Parlamentskreis Plattdeutsch zurück, den einige Abgeordnete und Muttersprachler unlängst gegründet hatten. Anlass ist der 25. Jahrestag des Inkrafttretens der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen am 1. März. In Deutschland werden Dänisch, Friesisch, Sorbisch und Romanes und Niederdeutsch seit 1999 offiziell geschützt, nachdem eine entsprechende Konvention des Europarates 1998 geschlossen worden war. Sie gilt in 25 Ländern.

