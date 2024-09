Nach Solingen

Bundestag debattiert innere Sicherheit - Frei (CDU): Unionsfraktion stellt Antrag über Zurückweisungen an deutschen Grenzen

Der Bundestag berät heute unter anderem über eine Reihe von Maßnahmen nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag mit drei Toten auf einem Stadtfest in Solingen. Die Unionsfraktion will einen Antrag einbringen, wonach es Zurückweisungen von Migranten an deutschen Grenzen geben soll.