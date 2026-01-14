Landwirtschaft

Union und SPD wollen den Wolf in das Bundesjagdgesetz aufnehmen, damit sogenannte Problemwölfe, die Nutztiere wie Schafe angreifen, einfacher getötet werden können. Die Koalition will so auf die gestiegene Zahl der Angriffe reagieren. Laut dem Gesetzentwurf wurden 2024 rund 4.300 Nutztiere durch Wölfe gerissen oder verletzt. Während Weidetierhalter das Vorhaben unterstützen, sind Tierschützer strikt dagegen.
Wölfe gelten bislang als streng geschützt und dürfen nur in absoluten Ausnahmefällen gejagt werden.
Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.