Hohe Kraftstoffpreise

Bundestag debattiert über Senkung der Mineralölsteuer

Der Bundestag befasst sich heute in erster Lesung mit den von der Bundesregierung angekündigten Entlastungen angesichts stark gestiegener Kraftstoffpreise. Union und SPD bringen einen Gesetzentwurf ins Parlament ein, mit dem die Mineralölsteuer befristet für zwei Monate um rund 17 Cent je Liter herabgesetzt werden soll.