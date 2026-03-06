Gesundheitsministerin Warken im Bundestag (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Kritik kommt von der Oppositon. Der Gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Dahmen, sprach von einer Rückabwicklung der Krankenhausreform. Spezialisierte Eingriffe dürften nur an spezialisierten Kliniken vorgenommen werden, ohne Ausnahmen, mahnte Dahmen. Mit den Anpassungen der Reform gefährde man die Patientensicherheit und damit Menschenleben. Zudem würden Mehrkosten auf das Gesundheitssystem und letztendlich auf die Beitragszahler zukommen. Der Linken-Politiker Gürpinar kritisierte die Profitorientierung des Gesundheitssystems zugunsten der Klinikkonzerne, die AfD befürchtet mehr Bürokratie.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.