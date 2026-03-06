Gesundheitspolitik

Der Bundestag entscheidet über Änderungen an der Krankenhausreform. (IMAGO / BildFunkMV)

Das Gesetz war Ende 2024 noch von der Ampel-Koalition durchgesetzt worden mit dem Ziel, finanziellen Druck auf die Krankenhäuser zu mindern und eine stärkere Spezialisierung bei komplizierten Eingriffen zu erreichen. Union und SPD wollen die Neuaufstellung der Kliniken an mehreren Stellen nachjustieren. Die Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Warken sehen unter anderem mehr Mitspracherechte für die Länder und einen höheren Kostenanteil des Bundes vor. Vor allem kleinere Kliniken im ländlichen Raum sollen von Fristverlängerungen und zusätzlichen Ausnahmeregeln profitieren.

Auf der Tagesordnung des Parlaments steht zudem eine Abstimmung über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, der auf eine Stärkung von Angeboten der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien abzielt.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.