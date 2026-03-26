Energiepolitik

Danach sollen die Befugnisse des Bundeskartellamts gegenüber den Energiekonzernen erweitert werden. Zudem sollen Tankstellen die Kraftstoffpreise künftig nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen, und zwar jeweils um 12 Uhr.
Im Bundestag beschlossen werden soll auch eine Vorlage von Gesundheitsministerin Warken (CDU), die zu mehr Organspenden beitragen soll.
Das Parlament debattiert ferner über den jüngsten Jahresbericht des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.