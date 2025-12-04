Steuerpaket

Deutscher Bundestag (picture alliance / dts-Agentur )

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, die Pendlerpauschale für die ersten 20 Kilometer von 30 auf 38 Cent pro Kilometer anzuheben. In der Gastronomie soll die Umsatzsteuer auf Speisen von 19 auf 7 Prozent sinken. Steigen soll dafür die Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale, wovon etwa Trainer in Sportvereinen profitieren.

Bei der ersten Lesung des Gesetzes im Oktober gab es von der Opposition deutliche Kritik. Grüne und Linke bezweifelten, dass die Steuersenkung in der Gastronomie tatsächlich für niedrigere Preise sorgen wird. Die AfD forderte, Gastronomen noch stärker zu entlasten. Die Grünen bemängelten die geplante Anhebung der Pendlerpauschale. Sie begünstige vor allem Gutverdiener und fördere gleichzeitig klimaschädliches Verhalten.

