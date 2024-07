Sondersitzung

Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Im Fokus steht die Kritik am damaligen Bundesminister Spahn von der CDU. Möglicherweise drohen dem Bund Milliardenzahlungen an Lieferanten, deren Ware zwar bestellt, aber nicht abgenommen wurde. Die Abgeordneten wollen klären, ob das Auftragsverfahren angemessen gewesen ist. Vergangene Woche hatte sich der Bundestag in einer Aktuellen Stunde mit den Vorwürfen befasst. Abgeordnete aller Fraktionen reklamierten Klärungsbedarf. Einige forderten die Einsetzung eines Untersuchungsausschuss, andere drängte auf die Einsetzung einer Enquêtekommission.

