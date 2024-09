Immer wieder gibt es russische Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine (picture alliance / Anadolu / Yevhen Titov)

Damit sollten ukrainischen Städten und Kommunen kleinere Blockkraftheizwerke, Kesselanlagen, Generatoren und Solaranlagen zur Verfügung gestellt werden, teilte das Bundesentwicklungsministerium in Berlin mit. Dies solle dazu beitragen, dass die Menschen in der Ukraine in ihrer Heimat leben und den russischen Angriffen standhalten können. Bundesentwicklungsministerin Schulze sagte, Russland wolle die Menschen in der Ukraine durch Angriffe auf die Energieinfrastruktur zermürben und vertreiben.

