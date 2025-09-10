Der Bundestag kommt nach der Sommerpause zu Beratungen zusammen (Archivbild) (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Zunächst stellen sich Bundesverteidigungsminister Pistorius und Bundesgesundheitsministerin Warken den Fragen der Abgeordneten. Erwartet wird, dass es dabei auch um Vorhaben zur Stärkung der Bundeswehr geht. Für die Befragung sind insgesamt 90 Minuten vorgesehen. Danach befassen sich die Abgeordneten mit Mandaten für den Einsatz der Bundeswehr im Ausland. Bei der Befragung der Gesundheitsministerin geht es um Reformen für die Kranken- und Pflegekassen.

In erster Lesung sollen die Abgeordneten zudem einen Gesetzentwurf der Bundesregierung beraten, der die umstrittene unterirdische Speicherung des klimaschädlichen Gases CO2 in Deutschland ermöglichen soll.

