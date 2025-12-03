"Formell nicht nötig"

Der Bundestag soll nicht über das Rentenpaket abstimmen (Archivbild). (Lino Mirgeler / dpa / Lino Mirgeler)

Eine Beschlussfassung des Bundestages sei dazu nicht nötig, hieß es aus der Fraktionsführung der Union. CDU, CSU und SPD hatten vergangene Woche im Koalitionsausschuss beschlossen, das Rentenpaket nicht zu ändern, dafür aber gleichzeitig einen Begleittext in den Bundestag einzubringen. Darin wird der Auftrag für die geplante Rentenkommission formuliert; sie soll auch mit Vertretern der jungen Generation besetzt werden und Themen behandeln, die für die SPD bisher ein Tabu waren, zum Beispiel ein späteres Renteneintrittsalter als 67.

Der Begleittext war bereits mit der Eingangsformel "Der Deutsche Bundestag wolle beschließen" formuliert. Dass er nun doch nicht vor das Plenum kommt, sorgt bei den jungen Abgeordneten für neuen Unmut, wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet. Man sei fassungslos, wird ein Parlamentarier zitiert.

