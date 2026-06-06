Unternehmerverband

Der Verband der Familienunternehmer hat an den Bundestag appelliert, die Sommerpause in diesem Jahr ausfallen zu lassen. (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

Stattdessen solle man die geplanten Reformen beraten und beschließen, heißt es in einem Brief an die Abgeordneten des Parlaments. Verbandschefin Ostermann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es dürfe keinesfalls passieren, dass über den Sommer jedes Vorhaben von den verschiedenen Interessengruppen zerpflückt werde. Die für die Reformen relevanten Ausschüsse müssten im Sommer weiterarbeiten. Ziel solle sein, dass der Bundestag noch im August die Reformgesetze in zweiter und dritter Lesung verabschieden könne.

Der Koalitionsausschuss, das zentrale Entscheidungsgremium des schwarz-roten Regierungsbündnisses, will nach eigenen Angaben bis zur Sommerpause über grundlegende Reformen entscheiden. Die Parlamentsferien beginnen nach der letzten Sitzung des Bundestags am 10. Juli und dauern bis Anfang September.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.