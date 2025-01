NATO-Ostflanke

Die Bundeswehr-Brigade in Litauen wird verstärkt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Union, SPD, Grüne, FDP und AfD stimmten für den Entwurf, der vorsieht, insbesondere die personelle Einsatzbereitschaft des Stützpunktes schnellstmöglich zu erhöhen. Demnach sollen unter anderem die finanziellen Leistungen für Soldaten im Ausland erhöht und der Auslandseinsatz damit attraktiver gemacht werden.

Im Juni 2023 hatte Verteidigungsminister Pistorius die dauerhafte Stationierung einer Brigade in Litauen angekündigt, die Mitte dieses Jahres in Dienst gestellt werden soll. Deutschland unterstützt damit - ähnlich wie Kanada und Großbritannien - den Schutz der NATO-Ostgrenze in den baltischen Staaten.

