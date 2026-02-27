Gesetzesänderung

Der Bundestag hat die Rechte leiblicher Väter gestärkt. (picture alliance / imageBROKER / Oleksandr Latkun)

Ihnen soll erleichtert werden, die rechtliche Vaterschaft eines anderen Mannes für ihr Kind anzufechten. Bislang war dies nicht möglich, wenn zwischen dem Kind und dem rechtlichen Vater - in der Regel der neue Lebenspartner der Mutter - eine sogenannte sozial-familiäre Beziehung bestand. Das Parlament setzt damit ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts um, dass die alte Rechtslage als grundgesetzwidrig erklärt hatte.

Der Bundestag billigte am späten Abend zudem das deutsch-österreichische Luftsicherheitsabkommen, mit dem die grenzübergreifende Verfolgung von möglicherweise gefährlichen Zivilflugzeugen sowie Drohnen verbessert werden soll. Mit den anderen Nachbarländern Deutschland gibt es schon länger entsprechende Verträge.

Außerdem billigte das Parlament den deutschen Beitritt zum Meeresschutzabkommen der Vereinten Nationen, das erstmals weltweit die Einrichtung von Schutzgebieten auf hoher See ermöglicht.

