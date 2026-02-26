Wasserstoff-Projekte sollen beschleunigt werden. (picture alliance / SVEN SIMON / Frank Hoermann )

Der Beschluss erfolgte mit den Stimmen von Union und SPD gegen die Stimmen aller Oppositionsparteien. Das Gesetz ermöglicht es, entsprechende Projekte als "von überragendem öffentlichen Interesse" einzustufen. Dies hat zur Folge, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren schneller durchlaufen werden können und behördliche Fristen kürzer werden oder ganz wegfallen.

Von dem neuen Gesetz umfasst ist die gesamte Lieferkette von Wasserstoff - von der Herstellung über den Transport bis hin zur Speicherung. Nach den Plänen der Bundesregierung soll Wasserstoff als Energieträger vor allem in der Stahlindustrie sowie in der Luft- und Schifffahrt zum Einsatz kommen. Sogenannter "grüner Wasserstoff", der komplett klimaneutral hergestellt wird, steht allerdings bisher nicht ausreichend zur Verfügung.

