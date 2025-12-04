E-Sport-Vereine

Gibt der Bundesrat noch vor Weihnachten grünes Licht, könnten Vereine mit E-Sport-Abteilungen ab Januar 2026 von Steuerbefreiungen und staatlichen Fördermitteln profitieren. Zudem wäre es möglich, Organisatoren und Helfern steuerfreie Ehrenamtler-Pauschalen zu zahlen sowie Spendenquittungen auszustellen.
Die neue Regelung bringt vor allem Rechtssicherheit. Bisher bewegten sich gemeinnützige Vereine mit Abteilungen für digitale Wettkämpfe in einer rechtlichen Grauzone. Laut einer Erhebung des Bundesinstituts für Sportwissenschaft sind in Deutschland rund 1.700 Vereine im elektronischen Sport engagiert.
Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.