Migrationspolitik

Der Bundestag stimmt heute über Anpassung an verschärfte EU-Asylregeln ab.

Die schwarz-rote Koalition will eine auf EU-Ebene bereits 2024 beschlossene Reform in deutsches Recht umsetzen. Konkret geht es um die Einführung von verpflichtenden Asylverfahren an den EU-Außengrenzen für Menschen aus Staaten, deren Bürger nur selten einen Schutzstatus erhalten. Betroffen sind auch Personen, die die Behörden über ihre Identität getäuscht haben oder eine Gefahr für die nationale Sicherheit beziehungsweise die öffentliche Ordnung darstellen. Ziel der Gesetzesänderung ist eine schnelle Durchführung der Asylverfahren in der EU. Deutschland als Staat mitten in Europa betreffen diese Regelungen nur mit Blick auf die internationalen Flug- und Seehäfen.

