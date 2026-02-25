Wirtschaftspolitik

Soll nach dem Willen der Koalition Voraussetzung für staatliche Aufträge sein: Der Tarifvertrag. (imago stock&people)

Mit dem Entwurf der Koalition soll sichergestellt werden, dass öffentliche Aufträge für Bau und Dienstleistungen nur an Firmen vergeben werden, die ihre Mitarbeiter mit Tarifvertrag oder zu ähnlichen Bedingungen beschäftigen. Union und SPD hatten Unstimmigkeiten über das Vorhaben erst in dieser Woche ausgeräumt. Stimmt der Bundestag zu, kommt die Vorlage im März in den Bundesrat.

Das Parlament befasst sich zudem in einer Aktuellen Stunde mit den Vetternwirtschafts-Vorwürfen gegen Parlamentarier der AfD. Die Aussprache wurde von Union und SPD beantragt.

Gestern hatte der Bundestag unter anderem der Beschaffung sogenannter Kamikaze-Drohne für die Bundeswehr zugestimmt.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.