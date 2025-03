Berlin

Bundestag stimmt über Grundgesetzänderungen für milliardenschweres Finanzpaket ab

Der Bundestag stimmt ab dem Vormittag über die von Union und SPD geplante Reform der Schuldenbremse ab. Dazu ist eine Sondersitzung des Parlaments in bisheriger Zusammensetzung anberaumt worden. Der neu gewählte Bundestag konstituiert sich erst in der kommenden Woche. Das Bundesverfassungsgericht wies am Abend Eilanträge gegen die Abstimmung zurück.