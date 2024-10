Plenarsitzung

Kita-Betreuerin mit Kindern. (picture alliance / Zoonar / Robert Kneschke)

Es wurde am späten Abend in Berlin mehrheitlich gebilligt. Erreicht werden soll vor allem, dass die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher an den Kitas zunimmt - vor allem in Westdeutschland. Dort fehlen nach Berechnungen von Experten rund 90.000 Pädagogen. In Ostdeutschland, wo es wegen sinkender Kinderzahlen keine derartige Personallücke gibt, soll vor allem in die Qualitätsverbesserung investiert werden.

Heute berät der Bundestag erstmals über ein Gesetz, das die Strukturen im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern verbessern soll. Der Entwurf aus dem Familienministerium sieht unter anderem vor, dass Schutzkonzepte zur Vermeidung von Übergriffen in der Kinder- und Jugendhilfe verpflichtend werden. Das Parlament befasst sich zudem mit einem Gesetz zum Ausbau von Mobilfunk- und Glasfasernetzen.

