Bundeswehr

Der Bundestag verlängerte gestern Abend das Mandat für den NATO-Einsatz "Sea Guardian". Ziel der Mittelmeer-Mission ist die Bekämpfung von Terrorismus und Waffenschmuggel sowie die Sicherung der Südflanke der NATO. Auch das Mandat für die EU-Mission "Med Irini" vor der Küste Libyens wurde verlängert. Die Einsatzkräfte überwachen dort das von der UNO verhängte Waffenembargo gegen Libyen und sollen gegen Schleuser vorgehen.

Der Bundestag verabschiedete zudem einen Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Klingbeil zur besseren Bekämpfung von Schwarzarbeit. Die zuständige Behörde "Finanzkontrolle Schwarzarbeit "soll dafür zusätzliche Befugnisse erhalten. Außerdem billigte das Parlament strengere Vorgaben für Sicherheitsanforderungen und das Melden von Cyberangriffen in Wirtschaft und Bundesverwaltung.

14.11.2025