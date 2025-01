Fraktionsübergreifender Beschluss

Bundestag will Gesetz zu Hilfen für DDR-Verfolgte noch vor Neuwahl beschließen

Der Bundestag soll noch vor der Neuwahl im kommenden Monat eine verbesserte Versorgung von politisch Verfolgten in der früheren DDR beschließen. Darauf verständigten sich die Fraktionen von SPD, Grünen, Union und FDP, wie sie in einer gemeimsamen Erklärung mitteilten. Darin heißt es, man wolle einen wichtigen Schritt bei der Anerkennung des Unrechts in der SED-Diktatur gehen.