Bundesinnenminister Dobrindt soll die Abgeordneten über den Stand der Ermittlungen informieren. Zudem soll es um das Vorgehen der Sicherheitsbehörden gehen. Die nicht-öffentliche Sitzung findet wegen der parlamentarischen Sommerpause digital statt.
Bei dem Anschlag wurde eine Frau getötet, 31 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter war als Gefährder eingestuft. Er war einen Tag nach der Tat beim Versuch der Festnahme von der Polizei erschossen worden.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.