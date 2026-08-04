Berlin
Bundestags-Innenausschuss befasst sich mit Anschlag am Rande des CSD

Der Innenausschuss des Bundestags berät heute über den islamistisch motivierten Anschlag am Rande des Christopher Street Days in Berlin.

    Trauernde stehen im Tiergarten an einem Baum, an dem unterschiedliche Gegenstände zum Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den CSD abgelegt wurden.
    Der Angriff auf den CSD in Berlin beschäftigt heute den Bundestags-Innenausschuss. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)
    Bundesinnenminister Dobrindt soll die Abgeordneten über den Stand der Ermittlungen informieren. Zudem soll es um das Vorgehen der Sicherheitsbehörden gehen. Die nicht-öffentliche Sitzung findet wegen der parlamentarischen Sommerpause digital statt.
    Bei dem Anschlag wurde eine Frau getötet, 31 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter war als Gefährder eingestuft. Er war einen Tag nach der Tat beim Versuch der Festnahme von der Polizei erschossen worden.
    Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.