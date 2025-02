Nach Anschlag von München

Das schwer beschädigte Tatfahrzeug nach dem Attentat. (imago / epd / Maximilian Eberl)

Diese soll nach Angaben von Mitgliedern des Gremiums voraussichtlich am Mittwoch stattfinden. Die Innenpolitikerin der Partei Die Linke, Renner, sagte, trotz der Einlassung des Täters stehe weiter die Frage nach dem Motiv im Mittelpunkt.

Die Familie der beiden Todesopfer bat darum, die Tat nicht zu instrumentalisieren. Man wolle nicht, dass der Tod des Kindes und seiner Mutter benutzt werde, um Hass zu schüren, heißt es in einer Erklärung von Angehörigen und Freunden, die auf der Internetseite der Stadt München veröffentlicht wurde.

In der bayerischen Landeshauptstadt war am Donnerstag ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto gezielt in einen Demonstrationszug gerast. Es gab zudem 37 teils schwer Verletzte.

