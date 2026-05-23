Einkommensteuerreform

Beck sagte im Deutschlandfunk, es müsse vor allem um die Entlastung niedriger und mittlerer Einkommen gehen. Gerade bei Ersteren helfe ein höherer Grundfreibetrag mehr als Steuerkürzungen. Zudem schlug sie vor, Entlastung über die Sozialabgaben zu steuern.
Unionsfraktionschef Spahn hatte zuvor dem "Münchner Merkur" gesagt, er sehe keinen Spielraum für mehr Zuwendungen bei staatlichen Leistungen. Zuletzt hatte Spahn eine Kürzung sämtlicher Subventionen und Steuervergünstigen um pauschal jeweils fünf Prozent vorgeschlagen.
Die Grünen-Politikerin Beck sprach hingegen von "Gerechtigkeitslücken", die geschlossen werden müssten. Als Beispiel nannte sie Erbschafts-Regelungen.
Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.