Dem Deutschlandfunk liegt die entsprechende Liste vor. Demnach sind CDU und CSU künftig unter anderem für die deutsch-französische, die deutsch-polnische und die deutsch-amerikanische Gruppe zuständig. Dem deutsch-israelischen und dem deutsch-britischen Gremium sitzen Abgeordnete der SPD vor. Politiker der AfD bekommen unter anderem den Vorsitz der deutsch-chinesischen, der deutsch-indischen und der deutsch-österreichischen Parlamentariergruppe.

In den Gruppen des Bundestags schließen sich Abgeordnete fraktionsübergreifend zusammen, um den Austausch mit bestimmten Ländern und Weltregionen zu pflegen.

