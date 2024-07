Nach Austritt bei den Grünen

Die bisherige Grünen-Bundestagsabgeordnete Sekmen aus Mannheim will in die CDU eintreten. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Dort wurde sie mit langem Beifall begrüßt. "Herzliches Willkommen. Gut, dass Sie sich so entschieden haben», sagte Unionsfraktionschef Friedrich Merz nach Angaben von Teilnehmern zu der 30-jährigen Mannheimerin: "Die Fraktion freut sich darauf, Sie kennenzulernen." Weil das Verfahren zur Aufnahme in die CDU noch Zeit beansprucht, nahm Sekmen zunächst als Gast an den Beratungen teil. Sie selbst wurde mit den Worten zitiert: "Für mich beginnt heute ein neuer Abschnitt."

Es sei ein "Schritt nach vorne", hatte Sekmen bereits zuvor der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Wir brauchen eine Debattenkultur, in der Menschen ihre Meinung und ihre Sorgen sagen können, ohne in Schubladen gesteckt zu werden." Diese Stimmten müssten aus einer starken Mitte und nicht aus den extremen Rändern der Politik kommen, betonte die 30-Jährige. Menschen über ihr Tun, ihr Wirken und nicht über ihre Herkunft zu definieren, dafür stehe für sie das neue Grundsatzprogramm der CDU.

Offenbar Enttäuschung über grüne Wirtschaftspolitik

Das Portal "Table Media" hatte unter Berufung auf Parteikreise geschrieben, aus Enttäuschung über die grüne Wirtschaftspolitik habe Sekmen breits vor Wochen Kontakt zur CDU aufgenommen und mit Parteichef Merz und weiteren Unionspolitikern über ihren Wechsel gesprochen.

Sekmen sitzt seit 2021 im Bundestag und war bislang unter anderem Obfrau der Grünen im Wirtschaftsausschuss. Sie ist in Mannheim geboren, ihr Vater kam als Jugendlicher aus der Türkei nach Deutschland.

Unterschiedliche Reaktionen auf Wechsel

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Mihalic, bedauerte die Entscheidung der Abgeordneten. Sie sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", man werde nun beraten, wie man organisatorisch damit umgehe. Auch der Grünen-Kreisverband in Mannheim zeigte sich enttäuscht. Sekmen sei über die Grüne Landesliste in den Bundestag eingezogen, hieß es in einer Stellungnahme: "Wir fordern deshalb, dass Melis Sekmen ihr Bundestagsmandat abgibt, so dass eine andere Person der gewählten Grünen Liste statt ihr im Bundestag vertreten sein kann."

Unionsfraktionschef Merz erklärte, man freue sich, Sekmen bald als neues Mitglied zu begrüßen. Mit ihrer Familiengeschichte und ihren Themen verbinde Frau Sekmen vieles, wofür auch die CDU stehe. Sekmen wird nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur bereits am Nachmittag als Gast in der Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag erwartet.

Dass Abgeordnete die Fraktion wechseln, kommt selten vor. Die Unionsfraktion konnte zuletzt Ende 1996 einen Zugang aus einer anderen Fraktion verbuchen. Damals war die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld ebenfalls von den Grünen zur Union gewechselt.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.