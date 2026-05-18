Laut Unionsfraktionsführung soll die Diätenerhöhung dieses Jahr ausgesetzt werden. (picture alliance/dpa/Carsten Koall)

Darüber sei man sich mit der SPD einig, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Bilger, den TV-Sendern RTL und ntv. Heute und morgen werde man in den Fraktionsgremien darüber diskutieren. Auch Politiker müssten einen Beitrag leisten. SPD, Linke, Grüne und AfD sind ebenfalls für eine Aussetzung.

Gemäß bestehender Regelung würden die Diäten für die Bundestagsabgeordneten zum 1. Juli um 497 Euro auf rund 12.330 Euro im Monat angehoben. Die Anpassung der Bezüge folgt neuerdings der allgemeinen Lohnentwicklung. In früheren Jahren hatten die Abgeordneten selbst über ihre Diäten abgestimmt.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.