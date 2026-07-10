Schrittweise ab 2027

Das Kindergeld wird künftig antragslos ausgezahlt. (IMAGO / Michael Gstettenbauer )

Der Bundestag billigte einen entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen. In einer ersten Stufe soll die Regelung zunächst für das zweitgeborene Kind gelten. In der zweiten Stufe wird das Verfahren auf erstgeborene Kinder ausgeweitet. Die Grünen und die AfD hatten eigene Gesetzentwürfe im Parlament zur Abstimmung gestellt. Die Grünen wollen über das automatische Kindergeld hinaus weitere kindbezogene Leistungen einfacher zugänglich machen. Die AfD will das Kindergeld für im EU-Ausland lebende Kinder an die Höhe der dortigen Lebenshaltungskosten anpassen.

Im vergangenen Jahr hat die Familienkasse rund 55 Milliarden Euro Kindergeld ausgezahlt, für mehr als 17 Millionen Kinder.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.