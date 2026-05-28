Diplomatie

Bundestagsdelegation in Taiwan (Außenministerium Taiwan / dpa)

Der Grünenpolitiker sagte dem Deutschlandfunk während eines Besuchs in Taiwan, nur wer nicht vollkommen abhängig sei, könne auch gut kooperieren. Eine Abhängigkeit von China sei aber zum Nachteil der deutschen Wirtschaft. Als Beispiel für betroffene Branchen nannte Steffen etwa Autobatterien und Seltene Erden. Vor allem im Bereich der Künstlichen Intelligenz warb der Bundestagsabgeordnete zudem für eine enge Zusammenarbeit mit Taiwan. Dadurch könne Deutschland am Aufschwung der Industrie teilhaben und von China und den USA unabhängiger werden.

Eine Bundestagsdelegation unter der Leitung Steffens war am Wochenende in Taipeh eingetroffen. Die fünf Abgeordneten von Grünen, CDU, SPD, AfD und Linkspartei bleiben noch bis Ende der Woche in Taiwan. China hatte den Besuch der Delegation kritisiert. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebietes.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.