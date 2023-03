Bärbel Bas (SPD), Präsidentin des Deutschen Bundestages (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Ihr persönlicher Wunsch sei es, in vor der nächsten Wahl ein weiteres Paket zu schnüren, sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. Darin könnten etwa ein Wahlrecht ab 16 Jahren und eine Verlängerung der Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre enthalten sein. Außerdem sprach sich Bas für eine Erhöhung des Anteils der weiblichen Abgeordneten aus. So verharre der Frauenanteil im Bundestag bislang bei etwa einem Drittel, was sie aber persönlich "absolut nicht richtig" finde. Daher müsse man einen verfassungskonformen Weg finden, wie man zumindest bei der Aufstellung der Kandidaten durch die Parteien eine Parität erreichen könne, fügte die Bundestagspräsidentin hinzu.

Sie hoffe, dass man auch dazu noch vor dem Ende der laufenden Legislaturperiode eine Entscheidung treffe. Die Auseinandersetzung werde jedoch kompliziert.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.